Юморист Лион Измайлов пожаловался на маленькую пенсию

Лион Измайлов получает пенсию в размере 30 тысяч российских рублей. По словам юмориста, этих денег ему совсем не хватает для жизни, сообщает starhit.ru.

Артист признался, что за десятки лет на сцене он так и не смог скопить приличное состояние. Но на отсутствие денег не жалуется.

Пенсия у меня 30 тысяч рублей. Думаю, сложно на такие деньги не прожить. Я говорю, что я богатый, так как мне всегда хватает того, что есть. Если есть мало, я на это мало и живу, - пояснил Леон Моисеевич в интервью Лере Кудрявцевой в телешоу «Секрет на миллион».

Измайлов при этом ежемесячно получает авторские отчисления, и выживать только на пенсию ему не приходится. Артист отметил, что может позволить себе и крупные покупки - например, менять машину звезда старается раз в три года.