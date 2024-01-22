Бывалый садовод рассказал, какие типичные ошибки делают дачники при выращивании редиса

Не используйте при выращивании тяжелый суглинистый грунт, кислые почвы для редиса противопоказаны.
Подготовьте грядку должным образом: добавьте речной песок или торф, раскислите землю доломитовой мукой - 400 г на квадратный метр.
Не злоупотребляйте удобрениями, чтобы не отращивать бурную зелень вместо корнеплодов. Особенно это касается азота.
С ним нужно быть осторожным, избытки ведут к развитию листьев, плоды от этого страдают.
Когда образуются корнеплоды избегаем азотных подкормок, даем калий и фосфор.
Важно правильно выбрать день посева, делать это лучше с 15 мая по 1 июля.
Если посадить несколько раз - получим не один урожай.
Полив должен быть регулярным, а не от случая к случаю. Когда период засушливый, поливаем каждый день.
В обычные дни хватает одного полива раз в три дня.
Сухой полив тоже очень важен, речь идет о рыхлении между рядами.
Многое зависит от сорта. Выбирайте раннеспелые, они за 20 дней дадут урожай, после чего можно высевать редис еще несколько раз.
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