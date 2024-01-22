Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух

15:24 2024-01-22
Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух

84-летняя народная артистка РСФСР частично утратила речь и передвигается с помощью инвалидной коляски.

Культовой актрисе театра и кино с каждым годом становится все хуже. Лидия Федосеева-Шукшина в начале июня 2023 года перенесла инсульт, напоминает kp.ru.  Лидия Николаевна не один месяц провела на больничной койке.

Позже стало известно, что звезда не живет в собственной квартире. Дочь Ольга перевезла знаменитую мать в другое место, за ней присматривает помощница.

У мамы последние пять лет прогрессируют характерные для ее возраста изменения.

У нее что-то с памятью, - отмечала Ольга. 

У народной артистки также частично нарушена речь, ей трудно ходить, и она передвигается с помощью инвалидной коляски.

Очень серьезная болезнь. Не могу сказать, что поправляюсь, однако восстанавливаюсь, - говорила ранее Федосеева-Шукшина.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
18:01

Алиса Семенова

Опытный садовод рассказал, как победить гниль яблок на самом дереве

Опытный садовод рассказал, как победить гниль яблок на самом дереве

Нередко плоды начинают загнивать прямо на дереве из-за бурой плодовой гнили (монилиоза).
Алиса Семенова
18:01

Алиса Семенова

Дачный эксперт объяснил, сколько нужно воды огурцам, чтобы они росли вкусными и хрустящими

Дачный эксперт объяснил, сколько нужно воды огурцам, чтобы они росли вкусными и хрустящими

Если не давать растению достаточное количество влаги, урожай не вырастет сладким и сочным, поэтому поливы огурцам очень нужны.
Алиса Семенова
17:59

Алиса Семенова

Дачный эксперт объяснил, как бороться со слизнями и гусеницами на капусте, и назвал проверенный настой

Дачный эксперт объяснил, как бороться со слизнями и гусеницами на капусте, и назвал проверенный настой

Старое надежное средство, готовится просто, безвредное, эффективное: спасет урожай капусты от гусениц и слизней.
Алиса Семенова
17:56

Алиса Семенова

Дачный эксперт рассказал, что можно сеять на арбузной грядке, чтобы это было полезно для бахчи

Дачный эксперт рассказал, что можно сеять на арбузной грядке, чтобы это было полезно для бахчи

Растения могут удачно существовать рядом, помогая друг другу: такое соседство можно организовать и для арбузной или дынной бахчи.
Алиса Семенова
17:52

Алиса Семенова

Антуриум упорно отказывается цвести: какие причины и что можно сделать

Антуриум упорно отказывается цвести: какие причины и что можно сделать

Если антуриум не цветет, ищите ошибки в уходе: расскажем основные причины такого явления.
Алиса Семенова
17:50

Алиса Семенова

Садовод со стажем объяснил, как остановить излишнее разрастание малинника

Садовод со стажем объяснил, как остановить излишнее разрастание малинника

Как ни странно, но иногда малины становится слишком много, и с этим приходится бороться.
Алиса Семенова
17:48

Алиса Семенова

Цветовод со стажем рассказал, какие признаки указывают на то, что кактус пора пересаживать

Цветовод со стажем рассказал, какие признаки указывают на то, что кактус пора пересаживать

Кажется, неприхотливые колючие растения живут сами по себе, но приглядывать за питомцами все же надо, погубить при желании можно даже кактус.
article_image 18:00

Диетологи бьют тревогу: число детей с ожирением стремительно растет

Кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАМН Ольга Григорьян обратила внимание, что доступность шоколада, чипсов, газировки, гамбургеров ведет к тому, что толстеют дети.

article_image 17:47

Психолог Заников предостерег от игр детей в интерактивные игрушки

Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников утверждает, что интерактивные игрушки не только не приносят пользы ребенку, но и вредят развитию у него воображения.

article_image 17:31

Немка Джулия Каролин стала победительницей конкурса красоты «Миссис Мира»

Обязательным условием участия в подобном конкурсе является замужество и наличие детей.