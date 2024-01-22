Лидия Федосеева-Шукшина потеряла слух

Культовой актрисе театра и кино с каждым годом становится все хуже. Лидия Федосеева-Шукшина в начале июня 2023 года перенесла инсульт, напоминает kp.ru. Лидия Николаевна не один месяц провела на больничной койке.

Позже стало известно, что звезда не живет в собственной квартире. Дочь Ольга перевезла знаменитую мать в другое место, за ней присматривает помощница.

У мамы последние пять лет прогрессируют характерные для ее возраста изменения. У нее что-то с памятью, - отмечала Ольга.

У народной артистки также частично нарушена речь, ей трудно ходить, и она передвигается с помощью инвалидной коляски.