Покинувший Россиию Андрей Бурковский сыграл на сцене бруклинского театра в США

Андрей Бурковский живет в США с конца 2022 года. Актер уже освоился на новом месте, пишет kp.ru.

Звезда недавно принял участие в постановке в США режиссера Игоря Голяка. Показ прошел на сцене бруклинского театра.

Ранее он блистал в спектакле по пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс» - также на сцене бруклинского театра. Андрей исполнил там одну из главных ролей.

При этом он строит карьеру и в России, где снимается в кино. Мама Бурковского рассказала, что недавно сын был у нее в гостях в Москве. Он приезжал, чтобы сниматься в фильме "Медиатор".

Людмила Ивановна при этом уточнила, что Андрей уехал за океан, чтобы учиться на факультете режиссуры. Она даже была вынуждена продать свою квартиру, чтобы помочь сыну с деньгами.