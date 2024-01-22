В Госдуме РФ предложили конфисковать замок Пугачевой в деревне Грязь

Замок Пугачевой и Галкина, который признан в РФ иноагентом, в деревне Грязи под Москвой могут конфисковать. Такую вероятность допустил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По словам депутата, решение об исполнительном производстве может принять суд.

При изъятии имущества судебные исполнители при этом в первую очередь займутся счетами «самой ликвидной» составляющей, отметил Федоров.