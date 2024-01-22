В Госдуме РФ предложили конфисковать замок Пугачевой в деревне Грязь

Замок Пугачевой и Галкина, который признан в РФ иноагентом, в деревне Грязи под Москвой могут конфисковать. Такую вероятность допустил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров в интервью радиостанции «Говорит Москва».
По словам депутата, решение об исполнительном производстве может принять суд.
При изъятии имущества судебные исполнители при этом в первую очередь займутся счетами «самой ликвидной» составляющей, отметил Федоров.
Далее идет определенная процедура, связанная с законом от судебных исполнителей.
Если для обеспечения изъятия имущества понадобится изъять замок Пугачевой, значит, он будет изъят.
Правда, я не знаю, кому именно он принадлежит - Галкину, который является иноагентом, или нет, - добавил парламентарий.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__