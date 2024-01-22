После скандала с котом из электрички РЖД высадили собачку, ее судьба неизвестна

Трагическую смерть кота Твикса, которого проводница РЖД выбросила из поезда, несколько последний день активно обсуждают в Сети, сообщает peopletalk.ru.

А теперь стало известно еще об одном конфликте в РЖД. Из электрички в Подмосковье высадили той-терьера Арчи.

Инцидент случился 16 января. У хозяина собаки произошел конфликт с попутчиком, и его высадили из электрички.

Той-терьер при этом проехал в вагоне еще несколько станций. Во время обхода животное заметили, охранники сфотографировали Арчи и оставили на станции в Чехове.

Хозяин искал собаку 6 дней. Ему сообщили, что нашли похожую собаку, но, как оказалось, это был звонок от мошенников. Поиски Арчи продолжаются.