Убийцу питерской порноактрисы Анастасии Гришман приговорили к 8 годам тюрьмы

Трагедия произошла ещё летом 2022 года, когда Дмитрий Чернышов нанёс 22 удара ножом петербурженке Анастасии Гришман, которая занималась производством порнографических материалов.

Чернышова приговорили к восьми гадам исправительной колонии строгого режима. Примечательно, что изначально убийца скрывал своё преступление, отвечая друзьям Анастасии Гришман через её соцсети.

Близкие и друзья Дмитрия Чернышова называют его добрым и отзывчивым человеком. Против этого говорят 22 ножевых ранения в шею, туловище и шею, которые Чернышов нанёс своей девушке.