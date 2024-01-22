Медведев: Зеленский может попытаться присоединить Канаду к Украине

22 января Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому Воронежская, Брянская, Курская, Ростовская и Белгородская области России, а также Кубань и Краснодарский край признаются территориями, населёнными украинцами.

Данный указ не остался без внимания бывшего президента России Дмитрия Медведева, который утверждает, что таким образом Зеленский высказал Москве территориальные претензии.

Также Медведев уверен, что такими темпами Владимир Зеленский может попытаться присоединить территории Канады к составу Украины.