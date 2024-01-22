Звезда фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнан из-за ядовитых гусениц попал в больницу

Артист Джейми Дорнан, сыгравший главную роль в фильме "50 оттенков серого", во время путешествия в Португалию с другом попал в больницу, сообщает spletnik.ru.

Как оказалось, это случилось из-за обитающих на здешних полях для гольфа ядовитых гусеницах, волоски которых вызывают различные реакции организма.

Сначала в больницу с признаками сердечного приступа попал друг актёра Гордон Смарт, позже госпитализировали и Дорнана.

Джейми сказал: "Гордон, у меня онемели левая рука, левая нога, потом правая нога. И я оказался в машине скорой помощи", - рассказал друг звезды.

Сначала они решили, что здоровье пошатнулось из-за выпитого накануне спиртного. Но причина оказалась более экзотической.