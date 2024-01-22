Бойца UFC Двалишвили обокрали в Лас-Вегасе

Мераб Двалишвили, занимающий вторую строчку рейтинга в легчайшем дивизионе UFC, сообщил, что стал жертвой кражи. По словам атлета, ночью неизвестные украли кошелёк из его автомобиля, который оказался не заперт.

Двалишвили утверждает, что той же ночью злоумышленники вернулись к месту кражи, попытавшись угнать машину бойца, однако на улицу вышел сосед, который сумел прогнать воришек.

Проживающий в Лас-Вегасе Мераб подчёркивает, что их город маленький, и рано или поздно он найдёт грабителей, заставив их заплатить по заслугам.