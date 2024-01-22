В Новгородской области домашний кот вернулся с прогулки без ушей

В посёлке Парфино Новгородской области неизвестные отрезали уши домашнему коту, который вышел на прогулку. Об этом рассказала владелица животного, написавшая пост в соцсетях.

По словам женщины, когда кот вернулся домой, та заметила, что у питомца отсутствуют уши, а на их месте присутствуют два характерных следа, свидетельствующих о деле рук живодёров.

Сама женщина в полицию не обращалась, однако силовики сами узнали о случившемся благодаря соцсетям. Полицейские приехали к хозяйке пострадавшего кота и взяли у неё показания, приступив к розыску преступников.