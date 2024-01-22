Из-за действий Украины в ДНР за неделю погиб 31 мирный житель

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что с 15 по 21 января нынешнего года на территории республики погиб 31 мирный житель, ещё 45 оказались ранены. Морозова подчёркивает, что люди гибнут и получают ранения из-за враждебной деятельности украинской армии.

Также Дарья Морозова сообщила, что за всё время противостояния Украины с Донбассом на территории ДНР погибли 9165 человек, включая 233 детей.

За аналогичный отрезок времени в Донецкой Народной Республике оказались ранены 13 394 человек, среди которых почти тысяча несовершеннолетних.