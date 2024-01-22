Почти половина мужчин-французов выступает против феминизма

Высокий совет Франции по вопросам равенства обнародовал результаты социологического опроса, в котором у мужчин-французов спрашивали об их отношении к феминизму. Более 37 процентов опрошенных заявили, что феминизм угрожает их положению.

Интересен тот факт, что количество французских мужчин, выступающих против феминизма, выросло сразу на три процента по сравнению с предыдущим опросом.

В Высоком совете Франции уверены, что в ближайшее время данный показатель достигнет сорока процентов, после чего может совершить резкий скачок к пятидесяти.