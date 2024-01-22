Пьяный москвич попал в ДТП на угнанном такси и попытался угнать второе авто

В городе Солнечногорск Московской области нетрезвый мужчина напал на таксиста, угрожая ему ножом. Преступник незаконно завладел такси, сев за руль пьяным, после чего скрылся с места событий.

Позднее мужчина выехал на ЦКАД, где врезался в грузовик. После этого виновник ДТП вышел из краденого такси, вступив в перепалку с водителем грузовика. В ходе ссоры пьяный автоугонщик ударил водителя большегруза ножом, сам сел в грузовик и попытался уехать.

Злостного нарушителя правопорядка быстро задержали полицейские, после чего и стало известно, что мужчина сильно нетрезв. В настоящее время вор автомобилей находится под стражей.