Цветовод порекомендовал хорошую подкормку для тюльпанов в фазе первых ростков

Весной подкормка носит укрепляющий характер, она дает силы растению, поддерживает и направляет.

Осенью будут вноситься основные питательные составы для полноценного насыщения цветов полезными элементами.

Самая ранняя подкормка дается с началом схода снежного покрова.

Азотные удобрения можно раскидать прямо по снегу (мочевина).

Снег будет таять, вода понесет с собой вглубь земли полезный для тюльпана азот.

Второй раз поддерживаем любимый цветок при появлении первых - красных - росточков. Делается это уже в апреле.

Выбираем комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, железо, бор, цинк, медь, марганец.

Все это поможет тюльпану выстоять против паразитов и болезней.

Такая подкормка улучшит внешний вид цветка и сделает цветение более красочным и долгим.