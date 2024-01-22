Цветовод порекомендовал хорошую подкормку для тюльпанов в фазе первых ростков

Весной подкормка носит укрепляющий характер, она дает силы растению, поддерживает и направляет.
Осенью будут вноситься основные питательные составы для полноценного насыщения цветов полезными элементами.
Самая ранняя подкормка дается с началом схода снежного покрова.
Азотные удобрения можно раскидать прямо по снегу (мочевина).
Снег будет таять, вода понесет с собой вглубь земли полезный для тюльпана азот.
Второй раз поддерживаем любимый цветок при появлении первых - красных - росточков. Делается это уже в апреле.
Выбираем комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор, калий, железо, бор, цинк, медь, марганец.
Все это поможет тюльпану выстоять против паразитов и болезней.
Такая подкормка улучшит внешний вид цветка и сделает цветение более красочным и долгим.
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