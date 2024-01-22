Дачный эксперт рассказал о плюсах и минусах семян в гранулах

Семена многих культур сегодня продаются в дражированном виде. Выбор довольно большой.
Пользоваться такими гранулами удобно, особенным спросом пользуются петуния, лобелия, морковь, петрушка, огурцы.
Плюсы:
Такие семена помещают в гранулированную форму, чтобы подготовить к высадке, подготовленный семенной материал, как обещают производители, дает почти стопроцентную всхожесть.
Но для этого нужно соблюдать все рекомендации по выращиванию.
Мелкие семена, которые очень трудно сеять, при помещении в драже, становятся крупнее и заметнее, обращаться с ними гораздо удобнее.
Оболочка "капсулы" включает питательные элементы, а также инсектициды и фунгициды, оберегающие от вредителей и болезней. В состав входят также стимуляторы роста.
Таким образом, гранулированные семена почти непобедимы для плохих погодных условий, болезней, паразитов, в общем для всех неблагоприятных факторов.
Семена в гранулах не надо обрабатывать перед посевом, они уже подготовлены, все нужные процедуры уже провел за дачника производитель.
Минусы:
Такой посевной материал дорого стоит, иногда намного дороже обычных семян. Это немаловажный момент для многих огородников.
Длительность хранения таких семян гораздо меньше, чем у привычных.
Они могут лежать максимум два года, а то и меньше. Берите всегда только свежие семена и сажайте их в год покупки.
Иногда дражированные семечки вообще не дают всходов, ни одного.
Причина - проблемы с режимом полива. Когда влаги не хватает, семена не взойдут.
Если вы посадили семена на рассаду дома, то за влажностью грунта легче следить.
А если семена высажены в открытый грунт, при этом погода стоит жаркая и сухая, то всходов не будет.
Нужны постоянные поливы, которые трудно организовать, если не всегда получается часто приезжать на дачу.
Кроме того, семенной материал в виде драже может не дать всходов, если его плохо хранили (отсырел, засох).
Другая возможная причина - очень сильно заглубили семена при посадке. Соблюдайте инструкции, и таких проблем не будет.
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