Дачный эксперт рассказал о плюсах и минусах семян в гранулах

Семена многих культур сегодня продаются в дражированном виде. Выбор довольно большой.

Пользоваться такими гранулами удобно, особенным спросом пользуются петуния, лобелия, морковь, петрушка, огурцы.

Плюсы:

Такие семена помещают в гранулированную форму, чтобы подготовить к высадке, подготовленный семенной материал, как обещают производители, дает почти стопроцентную всхожесть.

Но для этого нужно соблюдать все рекомендации по выращиванию.

Мелкие семена, которые очень трудно сеять, при помещении в драже, становятся крупнее и заметнее, обращаться с ними гораздо удобнее.

Оболочка "капсулы" включает питательные элементы, а также инсектициды и фунгициды, оберегающие от вредителей и болезней. В состав входят также стимуляторы роста.

Таким образом, гранулированные семена почти непобедимы для плохих погодных условий, болезней, паразитов, в общем для всех неблагоприятных факторов.

Семена в гранулах не надо обрабатывать перед посевом, они уже подготовлены, все нужные процедуры уже провел за дачника производитель.

Минусы:

Такой посевной материал дорого стоит, иногда намного дороже обычных семян. Это немаловажный момент для многих огородников.

Длительность хранения таких семян гораздо меньше, чем у привычных.

Они могут лежать максимум два года, а то и меньше. Берите всегда только свежие семена и сажайте их в год покупки.

Иногда дражированные семечки вообще не дают всходов, ни одного.

Причина - проблемы с режимом полива. Когда влаги не хватает, семена не взойдут.

Если вы посадили семена на рассаду дома, то за влажностью грунта легче следить.

А если семена высажены в открытый грунт, при этом погода стоит жаркая и сухая, то всходов не будет.

Нужны постоянные поливы, которые трудно организовать, если не всегда получается часто приезжать на дачу.

Кроме того, семенной материал в виде драже может не дать всходов, если его плохо хранили (отсырел, засох).

Другая возможная причина - очень сильно заглубили семена при посадке. Соблюдайте инструкции, и таких проблем не будет.