Дачник со стажем объяснил, как надо отбирать лук-севок, чтобы получить крупный урожай

На что обращать внимание при покупке севка, об этом рассказал дачный эксперт.

Размер:

Не нужно думать, что лучшим окажется тот лук, который крупнее. Однако, размер все же имеет значение.

Если необходимо сажать лук на перо, то берем севок покрупнее.

Если желаете вырастить репку для хранения, то отдайте предпочтение мелким луковичкам.

Самый мелкий лук-севок хорош в случае, когда нужно посадить его под зиму, он практически не мерзнет и не почти не дает стрелки весной.

Для весеннего посева берем средний лук -севок.

Вид:

На семенном материале не должны быть повреждения (вмятины, пятна, царапины, трещины, гниль).

Проверяем севок на степень влажности: он не должен быть излишне сухим.

Хороший знак, если шелуха плотная с глянцем и окрашена, как полагается сорту. Выбирайте экземпляры, твердые на ощупь.

У севка не должно быть плохого запаха, например, гнили или плесени.

Сорт:

Выбирать лучше тот сорт, который подходит для конкретного региона.

Если вы берете неизвестный сорт, хорошо изучите его особенности (вкус, срок хранения и созревания, правила выращивания).

Срок:

Купить севок можно как в начале весны, так и перед самой посадкой.

Тут есть два момента: в марте его продают много, есть большой выбор.

Перед посадочными работами продажи уменьшаются, но зато не нужно думать, как сохранить материал в целости.