Рэпер Slava Marlow сообщил, что чуть не сгорел заживо в отеле

Уроженец Новосибирска Артем Готлиб, более известный как рэпер Slava Marlow, сообщил о событиях, чуть не приведших к трагедии: по словам музыканта, он приехал снимать клип в неназванный город России, остановившись ночью в отеле.

Той же ночью Готлиб проснулся от едкого запаха дыма и увидел, что вся комната отеля охвачена пламенем. Как оказалось, пожар спровоцировал включенный обогреватель.

Slava Marlow признаётся, что сам он не получил никаких повреждений, однако серьёзно пострадала его портативная игровая приставка Steam Deck.