Бывалый огородник рассказал, как уберечь клубнику от долгоносика без химии

17:21 2024-01-22
Бывалый огородник рассказал, как уберечь клубнику от долгоносика без химии

Малинно-земляничный долгоносик опасен для клубники, малины и ежевики: он повреждает бутоны, из-за этого бывают проблемы с урожаем.

Зиму долгоносик проводит под малиной в земле.

Пробудившись весной, насекомое начинает "мучить" клубнику, так как малина зацветает позже.

Когда на листиках появились дырочки, значит, там поработал долгоносик.

Самка жука выгрызает серединку цветов, чтобы там оставить свои яйца.

Урожай эти цветы уже не дадут. От одной самки может быть значительный урон: до 100 выгрызенных цветков.

Обработать растения от грозного вредителя надо перед цветением, потом во время цветения и еще раз через полторы недели после цветения. Потом наступает очередь малины.

Четвертую, самую последнюю обработку делаем, собрав урожай. 

Безопасные биопрепараты:

Берем такие средства, которые содержат аверсектин (Фитоверм, Актофит).

Препараты не опасны для людей, через двое суток после обработки можно употреблять плоды в пищу.

Пчелы тоже особо не страдают, всего час после обработки этот препарат может угрожать этим полезным насекомым.

После полного высыхания вещества опасности уже нет.

Лучше обрабатывать ягодники вечером, когда пчелы почти не летают.

Препараты недорогие и эффективные, обработку надо проводить тотально и обильно, проходясь по всему растению со всех сторон.

Лучший результат будет, если добавите к аверсектину Битоксибациллин.

Народные средства:

Посадите рядом с ягодниками чеснок, его запах будет отпугивать насекомое.

Приготовьте нашатырную воду - на ведро жидкости 2 столовые ложки нашатырного спирта.

Раствором надо пролить кустики прямо из лейки.

Эффективность народных средств заметно уступает биопрепаратам.

Зато в качестве профилактики эти и другие подобные дачные рецепты будут очень уместны.

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