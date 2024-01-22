Опытный цветовод рассказал о хорошем секретном удобрение для комнатных цветов

Цветовод с большим стажем посоветовал алоэ как отличную подкормку для комнатных растений.
Вот несколько основных аргументов, которые говорят в пользу алоэ.
Столетник отличается выраженным бактерицидным действием, он может уберечь цветы от заболеваний.
В листиках растения есть калий, он полезен для стимуляции пышного цветения. Магний нормализует процессы фотосинтеза.
Алоэ помогает формировать растениям мощную корневую систему.
Алое может использоваться в комплексе с другими питательными элементами, а может и сам стать отличной заменой удобрения.
Используем так: срезаем листики, лучше первые, промываем их и измельчаем. Полученную жижу заливаем водой, на столовую локу - стакан воды.
Герметично накрываем емкость, настой готовим неделю в холодном месте. Раствор размешиваем с чистой водой, доводя его до 5 литров.
В нем можно держать корни, семена, луковицы перед посадкой для обработки.
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