Авто японских брендов признали лучшими по соотношению цены и километража

Исследователи агентства iSeeCars утверждают, что японские бренды автомобилей способны проехать больший километраж за меньшую стоимость, нежели их западные прототипы. Лидером по этому показателю оказалась Mitsubishi Mirage.

Mitsubishi Mirage за годы активной эксплуатации в среднем проезжает 278 тысяч километров при стоимости самой машины чуть менее 19 тысяч долларов. При этом "Мираж" способен проехать 16 тысяч километров (10 тысяч миль) за 1099 долларов.

В свою очередь Toyota Corolla преодолевает такое же расстояние за $1374, а Subaru Impreza — за $1409. Таким образом, Mitsubishi Mirage, Toyota Corolla и Toyota Corolla занимают первые три места в данном топе.

Остальные семь автомобилей в списке представлены Honda Accord и Honda Civic, Toyota Camry, Nissan Versa, Honda CR-V, Mazda3 и Toyota Prius. Соответственно, все представленные авто являются японскими.