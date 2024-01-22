Цветовод со стажем посоветовал весенние подкормки для роз, которые нужны перед фазой цветения

Для пышности, красочности и благоухания роз побалуйте их во второй половине весны составами, которые рекомендует специалист.
Обязательно дайте растения фосфор для пышного цветения и образования множества бутонов.
Чтобы цветы были крупные и объемны, дайте им калий.
За яркую сочную зелень листьев отвечает азот.
Гумат натрия нужен розам, чтобы отрастить крепкие здоровые корни и привести к обильному цветению.
На 3 л горячей воды берем 10 г гумата натрия, смешав, даем постоять 10 ч.
Стакан готового раствора разводим в 5 л воды. Вечером делаем обработку листьев опрыскиваниями.
Когда появляются бутоны, вносим кальциевую селитру, чтобы цветение было долгим и роскошным.
Сульфат калия нужен для защиты от болезней и укрепления иммунитета.
Профилактическая обработка делается перед началом лета.
Незадолго до окучивания кустов внесите под розы аммиачную селитру.
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