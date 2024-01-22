Дачник со стажем подсказал, как обработать тепличный каркас перед новым сезоном

Обработку каркаса теплицы проводим, чтобы избежать проблем с болезнями и вредителями.

Обеззараживание проводим с учетом материала, из которого сделана конструкция.

Металлическая:

Используем три способа, на выбор. На литр горячей воды берем 50 мл уксуса.

Можно использовать перекись водорода 3%. Третий способ - марганцевый раствор.

Деревянная:

Здесь может быть 3 варианта обработки. Раствор с медным купоросом: на 10 л 500 г.

Гашеная известь, которую используем для побелки: 3 кг извести плюс пол кило медного купороса разводим в 10 л воды.

Настой на основ хлорной извести: в ведре воды размешиваем 400 г вещества.

Пластиковая:

Для обработки теплицы из пластика берем раствор бордоской жидкости 1%.

Если в предыдущем сезоне растения в тепличке не болели, то для обработки достаточно взять уксусный раствор, перекись водорода, раствор марганцовки.