Витаминная подкормка для рассады, чтобы всходы могли отрастить крепкие корни

Предлагаем витаминную подкормку для разрастания мощных корней на основе полезного лекарственного растения.

Иван-чай богат витаминами группы В, содержит большое количество биохимических элементов.

Все это хорошо отражается на развитии зеленой части молодых саженцев.

Рассказываем, как приготовить питательную целебную подкормку.

Берем банку объемом на пол литра, пятую часть занимаем сухой заготовкой иван-чая.

Остальной объем заполняем горячей водой доверху. Два часа жидкость настаивается.

После этого витаминный чай надо процедить и приступить к опрыскиваниям.

На 30 растений уйдет до 400 мл чая.

Обрабатывать растения лучше в такое время, когда нет солнца - рано утром, поздно вечером или в пасмурную погоду днем.