Любитель орхидей рассказал про полезную подкормку для любимых цветов, которая готовится на основе яблок

17:41 2024-01-22
Любитель орхидей рассказал про полезную подкормку для любимых цветов, которая готовится на основе яблок

Орхидеи хорошо отзываются на питательные подкормки, грамотно подобрав состав, можно добиться красочного и долгого цветения.

Жидкая подкормка на основе яблок - известное средство в среде заядлых цветоводов.

Если вы новичок в этом деле, то примите к сведению этот полезный рецепт, за который орхидея хорошо отблагодарит.

После яблочной подкормки растение чувствует себя намного лучше, листики выглядят крепкими, блестящими, здоровыми.

Цветоносы образуются быстрее и в большом количестве.

Важный компонент такой подкормки - органическая кислота, а также средство богато витаминами и микроэлементами.

Готовится настой из яблочных очисток. Берем два средних яблока на литр воды.

Очищаем яблоки от шкурок, в это время ставим воду на огонь и кипятим.

В кипяток надо окунуть фруктовые очистки и герметично укрыть крышкой.

Дадим постоять жидкости два дня в темном месте при комнатной температуре.

После положенного срока готовый настой надо процедить и использовать для полива.

Для одного раза необходимо небольшое количество подкормки.

Частота применения - раз в две недели, уже через 4 недели вы заметите первый результат.

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