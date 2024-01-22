Знающий дачник рассказал, как выращивать хороший лук без стрелок

Первое дело - выбор сорта. Есть такие сорта, у которых ярко выражена способность к выбрасыванию стрелок

. Читайте описание сорта и берите другой вариант.

Предварительная обработка посадочного материала тоже помогает решить эту проблему.

Разбавьте столовую ложку пищевой соды литром воды, причем теплой - в пределах 40-60 градусов тепла.

Лук нужно очистить от верхней кожицы и окунуть в раствор минимум на полчаса.

Тару с жидкостью надо накрыть, чтобы вода быстро не охлаждалась.

При посадке лук размещаем не густо - на расстоянии в 10 см между луковицами. Глубину соблюдаем примерно такую - 2-3 см.

Плюс необходимо обеспечить посадки хорошим солнечным освещением и достаточным количеством воды.

Поливы должны быть умеренными и регулярными, без перерывов. Это особенно имеет значение во время активной фазы роста.

Не забывайте кормить лук. Хорошая питательная подкормка обеспечит всеми нужными веществами, помогающими луку уверенно расти.

Удобный вариант - готовое сбалансированное удобрение, которое продается специально для лука в садовых магазинах.