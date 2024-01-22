Цветовод со стажем рассказал, какие признаки указывают на то, что кактус пора пересаживать

Например, одна из важных процедур ухода - пересадка.

Это надо делать своевременно, иначе даже самое выносливое и неприхотливое растение начнет со временем чахнуть и медленно погибать.

Как понять, что кактус пора пересадить? Расскажут эти три признака, обратите на них внимание.

Вы заметите невооруженным глазом, что корни попросту начали выпирать из вазона, в котором им не хватает места.

Другой признак определяем по состояние почвы. Она начнет очень быстро сохнуть и даже давать трещины.

Это значит, что корни сильно разрослись и уже не умещаются в тесную тару.

Им не хватает воды и питания. Срочно позаботьтесь о новом жилище для зеленого друга.

Если кактус чахнет на глазах без видимой причины и совсем перестал расти и развиваться, как бы замер на одном месте, значит пора расширять жилищные условия.

Помните один полезный совет: нельзя делать полив кактусов сразу после пересаживания. Многие делают как раз наоборот.

Увлажнять землю в первый раз надо после 4-5 дней пересаживания кактуса на новое место.

Берем при этом теплую воды, примерно в 35 градусов.

Поливаем медленно и осторожно, мелкими дозами. Ждем, пока вся жидкость хорошо впитается.