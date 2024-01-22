Антуриум упорно отказывается цвести: какие причины и что можно сделать

17:52 2024-01-22
Антуриум упорно отказывается цвести: какие причины и что можно сделать

Если антуриум не цветет, ищите ошибки в уходе: расскажем основные причины такого явления.

Иногда изначально садовод подбирает плохой грунт для посадки, и поэтому растение отказывается впоследствии цвести.

Может быть, вы выбрали неудобный горшок - слишком тесный или очень большой. Возможно было повреждение корней растения.

Еще одна частая причина отсутствия цветения антуриума - проблемы с освещением.

Цветку может быть мало солнечного цвета или слишком много. И то, и другое одинаково плохо.

Для цветения растение должно заложить цветочные почки, а для этого нужно соблюдать определенный температурный режим.

Рекомендуемые показатели - 22-24 градуса тепла.

Опасен для антуриума избыточный полив, нехватка воды тоже приводит к печальным последствиям.

Корни в сухой земле не могут получать питание, поэтому растение вянет и не цветет.

Если "мужское счастье" долго держать в переувлажненной почве, корни гниют, цветок болеет и вянет. Тут уж не до цветения.

Последний важный момент, который надо запомнить. Антуриуму нужен влажный воздух, игнорировать этот факт нельзя.

Для повышения влажности регулярно помимо поливов делаем опрыскивания и протирания листочков.

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