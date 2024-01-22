Дачный эксперт рассказал, что можно сеять на арбузной грядке, чтобы это было полезно для бахчи

Начнем с настурции, хороший сосед для арбузов и дынь.

Отпугивает вредных насекомых, притягивают пауков, жуков, которые уничтожают огородных паразитов.

Растение часто притягивает к себе тлю, отводя тем самым беду от арбуза.

Бархатцы нужно всегда располагать рядом с бахчевыми, полезнейшее растение.

Они отпугнут вредителей как над землей, так и под ней. Например, нематоду, которая живет в почве.

Идеальный вариант - отклоненные и тонколистные бархатцы.

Алиссум сажаем по периметру бахчи, растение приманит насекомых-опылителей, а это очень важно для получения урожая полосатых ягод.

Пижма неприятна для всех насекомых, ее не любят грызуны.

Однако пижма - сорная трава, которая легко может захватить ваши посадки.

Редька поможет убрать клопа с бахчи, отвадит блошек. К тому же она дает вкусные, полезные плоды.

Возле арбузов хорошо приживутся душица, анис, базилик, мята.

Они все хорошо отпугивают вредных насекомых и притягивают полезных.