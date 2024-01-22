Дачный эксперт объяснил, сколько нужно воды огурцам, чтобы они росли вкусными и хрустящими

18:01 2024-01-22
Дачный эксперт объяснил, сколько нужно воды огурцам, чтобы они росли вкусными и хрустящими

Если не давать растению достаточное количество влаги, урожай не вырастет сладким и сочным, поэтому поливы огурцам очень нужны.

Помимо ухудшения вкусовых качеств огурца, от недостатка воды испортится его форма, внешний вид, уменьшится размер.

При этом переувлажнение растение переносит тоже плохо. Начинают гнить стебли, листья, плоды.

Ухудшит ситуацию тень, создаваемая обильно растущей зеленью, гниение в таких условиях будет протекать еще активнее.

Поливать огурцы нужно не только умеренно, но и регулярно, не делая больших перерывов, по выработанной схеме.

Подходящий объем - 2-5 литров воды под каждый куст.

Поливаем каждый день, если стоит жаркая погода, в остальное время, если не идут дожди, поливы делаются через день.

Долго идущий ливень - это полноценная замена поливу. Если случайно получилось вылить воды под куст больше чем надо, следует хорошо разрыхлить землю в этом месте.

Делаем это осторожно, бережно относясь к корням.

После рыхления нужно так же аккуратно немного поднять над землей большие листья растения и постараться их закрепить в этом положении.

Тогда между листом и землей образуется воздушная прослойка и лучи солнца будут лучше попадать туда.

Такая мера позволит лишней влаге испаряться активнее.

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