Опытный садовод рассказал, как победить гниль яблок на самом дереве

18:01 2024-01-22
Опытный садовод рассказал, как победить гниль яблок на самом дереве

Нередко плоды начинают загнивать прямо на дереве из-за бурой плодовой гнили (монилиоза).

Заметив белые пятна на яблоках, стоит принимать меры, иначе через 5-7 дней плоды начнут гнить.

Есть свежими или использовать для заготовок такие яблоки нельзя.

Урожай придется выбрасывать. Еще один тревожный признак, который обращает на себя внимание, это подсыхание листьев.

Увидев такое на яблоне, сразу срезайте весь поврежденный побег, при обрезке захватываем часть здорового участка.

Обрезанные остатки сжигаем, чтобы не распространять болезнь по саду. В компост их класть нельзя.

Бороться с гнилью помогают препараты с медью. Чаще всего дачники применяют бордосскую смесь 1%.

Опрыскивать можно и ветви, пораженные болезнью, и все дерево целиком.

На одну взрослую яблоню уйдет до 3 л жидкости.

Есть и другие препараты: Скор, Полирам, Делан, Каптан, Хорус.

Если не хочется прибегать к химии, берите на заметку народные рецепты. Они чуть менее эффективны, зато полностью безопасны.

Готовим раствор горчицы: на 10 л воды берем 40 г порошка. Опрыскиваем пораженные места

Если нужно провести обработку перед сбором урожая, делаем солевой раствор. На 10 л воды добавляем 1 кг.

Есть народные средства, которые делаются из нескольких компонентов, они более сложно готовятся, но их эффективность выше.

Вот один из рецептов. Размешиваем в литре теплой воды 4 большие ложки соды, потом вливаем туда 20 капель йода. Выливаем жидкость в ведро с водой.

Отдельно делаем темный раствор марганцовки, выливаем его в это же ведро. В конце подливаем мыло, которое будет работать как прилипатель.

Для предупреждения грибковой инфекции подбираем сорта, стойкие к плодовым гнилям: Онтарио, Мутсу, Президент, Флорина.

Весной и осенью выкрашиваем известью стволы, добавляя в смесь фунгицидов.

Еще одна мера - обрезка. Убираем подсохшие, поврежденные ветки. Такие ветки чаще всего поражаются вредителями и болезнями.

Растительные остатки нужно выносить с участка, чтобы не создавать условия для размножения патогенной флоры.

Землю вокруг дерева вскапываем, туда добавляем удобрения, которые укрепят иммунитет и разовьют устойчивость к заболеваниям.

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