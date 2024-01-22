Опытный цветовод объяснил, как ухаживать за комнатным кипарисом

Кипарису нужен рассеянный свет в большом количестве, но прямое солнце противопоказано, особенно молодым саженцам.

Зимой может выдержать похолодание до +5.

Регулярно поливаем летом, и родин раз в неделю увлажняем зимой. К влажности у растения нет повышенных требований.

Размножаем черенкованием. Убираем нижние листики с черенков, погружаем в эпин.

Потом обрабатываем срезы древесным углем и высаживаем в емкости, заполненные грунтом для хвойных. Заглублять надо на одну треть.

Растет деревце быстро, за три года увеличится до метра, в 7-8 лет оно достигнет четырех метров. Дальше до 30 лет кипарис подрастает по 50 см в год.

С 60-летнего возраста прирост начнет уменьшаться. К 100-ленему юбилею кипарис перестанет расти.

Поливать деревце надо каждый день, всю весну и до самой осни. Также проводим опрыскивания 1-2 раза в неделю. Зимой хватает одного увлажнения в 7-10 дней.