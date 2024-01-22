Лайфхак от опытного дачника, чтобы вырастить крепкую жизнеспособную рассаду

Интересный факт: водный раствор с перекисью водорода по составу и свойствам очень близок к дождевой воде.

В перекиси водорода есть атомарный кислород, он вызывает окислительные реакции в почве, уничтожая патогенную флору и насыщая землю полезным кислородом.

Подкормку для укрепления рассады готовим так: на литр воды берем 2 большие ложки перекиси водорода.

Применяем раствор для рассады томатов, перцев, капусты, огурцов.

Если ваши растения высажены в огородную землю, их нужно поливать 1-2 раза в неделю, заменяя раствором обычную воду.

Если рассаду посадили в магазинный грунт, поливы делаем раз в 10-14 дней.

Перебарщивать с поливами не надо, соблюдайте рекомендованный режим.

Уже через несколько часов после применения подкормки, саженцы активизируются и идут в рост.