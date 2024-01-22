Обнаружена неизданная и неизвестная ранее песня «Короля и Шута»

Сбежавший в Эстонию солист Tequilajazzz Евгений Федоров в последнее время исчез с радаров и в творческой повестке себя не проявляет. Но недавно в интервью артист рассказал, что ранее работал с коллективом «Король и Шут», даже был бэк-вокалистом на альбоме «Бунт на корабле» (2004-й).

В тот период, сообщает kp.ru, очень плотно общался с Горшеневым.

Музыканты даже записывались в одной студии - «Добролет». Лидер Tequilajazzz так же «выкрал» одну из песен Горшенева, которая до сих пор не выпущена.

Я обнаружил на пюпитре бумажку с текстом, — рассказал артист. Горшок накануне записывал сольник, и это была бумажка с текстом песни, которую он пел.

Музыкант воспроизвел часть текста композиции: