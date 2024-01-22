Пурпурная малина - необычный сорт с ярким вкусом и обильным плодоношением

Рассказываем про особенности пурпурной или фиолетовой малины.
Ягода, напоминающая ежевику, отличается интересным насыщенным оттенком, сладким вкусом, душистым ароматом.
И самое главное, кусты обильно плодоносят, что порадует любого дачника.
Сорт морозостойкий, для него характерно раннее созревание.
Ягоды можно есть уже в мае, плодоношение продолжается до самой осени.
В среднем, урожайность одного куста составляет до пяти килограммов малины.
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