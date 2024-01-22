Полезные советы от опытных дачников: как выращивать сладкую сочную свеклу

При высаживании рассады в открытую грядку, прищипните кончики на одну треть или на четверть.
Тогда ресурсы растения пойдут в корнеплод, а не в зелень.
Свекла обожает золу, кормите ее раза два за сезон этим удобрением.
Одновременно мы способствуем нейтрализации почвы. Свекла плохо растет на кислом грунте.
Под саженцы можно также подсыпать известку в качестве раскислителя.
Для придания сладости свекле поливайте ее соленой водичкой. На ведро добавляем ложку соли.
Первый раз поливаем при формировании корнеплода, второй раз - за месяц до сбора урожая.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__