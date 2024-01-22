Дачный эксперт рассказал об антистрессовых препаратах для растений

С помощью Эпин-Экстра можно улучшить устойчивость растений к экстремальным условиям внешней среды. Лучше применять для профилактики.

Препарат стимулирует рост верхней части растения, используется для опрыскиваний.

Циркон нужен, чтобы устранять последствия стресса у растений.

Он помогает им укореняться, укрепляет иммунитет, обладает фунгицидными свойствами.

Можно опрыскивать или использовать для полива.

НВ101 - это Эпин и Циркон в одном флаконе. Обогащает землю питательными элементами, обеспечивает ценными веществами растение.

Можно применять для опрыскиваний и поливов.

Антистрессы надо добавлять в раствор против вредителей, применять при пересадках, после переезда на новое место.