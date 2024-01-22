Дачный эксперт рассказал об антистрессовых препаратах для растений

С помощью Эпин-Экстра можно улучшить устойчивость растений к экстремальным условиям внешней среды. Лучше применять для профилактики.
Препарат стимулирует рост верхней части растения, используется для опрыскиваний.
Циркон нужен, чтобы устранять последствия стресса у растений.
Он помогает им укореняться, укрепляет иммунитет, обладает фунгицидными свойствами.
Можно опрыскивать или использовать для полива.
НВ101 - это Эпин и Циркон в одном флаконе. Обогащает землю питательными элементами, обеспечивает ценными веществами растение.
Можно применять для опрыскиваний и поливов.
Антистрессы надо добавлять в раствор против вредителей, применять при пересадках, после переезда на новое место.
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