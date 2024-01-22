Знающий цветовод указал главные моменты ухода за гладиолусами для пышного цветения

18:45 2024-01-22
Знающий цветовод указал главные моменты ухода за гладиолусами для пышного цветения

Чтобы вырастить гладиолусы на зависть соседям и знакомым, попробуйте эти подкормки: они дают обильное и яркое цветение.

Когда появляется второй лист, добавьте большую ложку мочевины, смешав ее с 1,5 столовой ложки сульфата калия.

Все это разводим в 10 л воды. Такой расход идет на метр квадратный посадок.

При появлении 3-4 листа подкармливаем по листьям. На 10 л даем 30 г мочевины, 30 г сульфата калия и микроудобрения.

Луковички вырастут более крупными, если всыпать в раствор 2 г порошка борной кислоты.

Когда формируется 5-6 лист, кормим такой смесью: на 10 л воды берем 30 г сульфата калия, 15 г мочевины, 15 г суперфосфата.

Во время появления цветоносов, угощаем гладиолусы таким составом: в 10 л воды растворяем 30 г нитрофоски, 2 г борной кислоты. Такой объем уходит на метр квадратный цветочных кустов.

При цветении не даем азотных удобрений. В июле надо подкормить смесью: суперфосфат - 15 г, сернокислый калий - 30 г, 10 л воды.

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