Стало известно, жители какой страны в Европе больше всех недовольны жизнью

Страны Европы постоянно проводят опросы, чтобы выявить уровень жизни, комфорта и благосостояния людей.

Как сообщает vokrugsveta.ru, средний уровень удовлетворенности жизнью внутри ЕС составил 7,1 балла из 10. А разница между первым и последним местами колеблется в пределах 2,3 балла.

При этом самыми счастливыми европейцами себя считают жители Австрии (7,9 балла из 10). Второе и третье место разделили Финляндия и Польша (по 7,7 балла).

В ТОП-10 счастливчиков попали также Румыния, Бельгия, Нидерланды, Словения, Чехия, Ирландия и Мальта.

А самые низкие результаты показали Болгария (5,6 балла), Германия (6,5) и Греция (6,7).