Эксперт рассказал, что делать, если пожелтели кончики листьев у суккулентов

Главная причина проблемы - недолив или перелив. Чаще все-таки такая ситуация возникает при избыточном увлажнении растений.
Суккулентам хорошо в полностью сухой почве, гораздо лучше, чем в переувлажненной.
При повышенном содержании влаги на корнях появляется гниль, после чего растения засыхают.
Проблему с сухими желтыми кончиками листьев решаем так. Выкапываем растение и осматриваем корни.
Если там есть гниль, обрезаем плохие корни, меняем землю.
Подойдет грунт для суккулентов и кактусов, смешиваем его с песком и перлитом. Теперь возвращаем растение в горшок.
Стараемся не делать перелива. Оторвите здоровый лист и отрастите новый суккулент, запасной.
Если вдруг ваше материнское растение погибнет, у вас будет второе растение.
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