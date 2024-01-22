Опытный огородник рассказал про нетипичный способ высадки моркови

За две недели до посева надо проделать некоторые действия. Семена помещаем в тряпочку, завязываем в узелок, потом закапываем в землю примерно на штык лопаты.

За это время из семян выйдут все эфирные масла, которые не дают им нормально прорастать.

Через две недели достаем узелок с набухшими семенами. Они будут крупные и почти проросшие. Помещаем их в чашечку, припудриваем крахмалом.

После этого семечки не будут прилипать к пальцам во время посева, и их хорошо будет видно на темной земле.

Делаем бороздки, раскладываем семечки, соблюдая нужные интервалы, присыпаем сухой землей, песком. После такой посадки прореживать растения не надо.

Посевы взойдут уже на 3-5 день, поливать их тоже не надо. Просто сидим и ждем всходов, ничего не делаем.