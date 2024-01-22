Пассажир самолета на час застрял в туалете из-за неисправного замка

19:00 2024-01-22
Пассажир самолета на час застрял в туалете из-за неисправного замка

Житель Индии вынужденно провел там более часа, получил травму и теперь хочет обратиться в суд.

Неприятный инцидент случился с пассажиром авиалайнера в Индии. Из-за неисправности замка мужчина застрял в туалете на час, пишет Times of India.

После того, как лайнер взлетел, пассажир отошел в туалетную комнату, но обратно выйти уже не смог: сломался замок.

Я сразу понял, что что-то не так с замком, и попытался открыть его, - поделился индиец.

Звуки услышали члены экипажа, они попытались помочь пассажиру, но проблему не смогли решить. Только после приземления поднявшиеся на борт техники смогли освободить мужчину.

В момент приземления меня швырнуло, и я получил травмы, - посетовал пассажир.

Мужчина также добавил, что представители авиакомпании не оказали ему медпомощь. Вместо этого ему предложили ваучер и бутылку воды, но он от них отказался.

Пассажир хочет обратиться в суд.

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