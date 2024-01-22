Цветовод со стажем рассказал о сроках и способах удобрения тюльпанов для роскошного цветения

19:02 2024-01-22
Цветовод со стажем рассказал о сроках и способах удобрения тюльпанов для роскошного цветения

Дайте за сезон тюльпанам три подкормки, и они будут цвести долго и ярко: рассказываем, что и как предложить цветам.

Тюльпаны очень быстро растут и хорошо реагируют на подкормки.

Однако усваивать могут лишь те вещества, которые попадают близко к корням.

Лучшее решение - использовать легкорастворимые удобрения.

Первая подкормка дается после схода снега или прямо по снегу.

Распределяем под цветами 3 ст. л. аммиачной селитры, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия.

Три больших ложки такой смеси идут на 1 квадратный метр. После внесения подкормки почву надо полить.

Азоту в этом случае отдается преимущество, он помогает расти листьям.

Вторая подкормка будет при появлении бутонов.

Даем те же удобрения, но пропорции другие: 4 ст. л. мочевины, 4 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия.

Поступаем так же, разбрасываем по грядкам и поливаем. Расчет на квадратный метр - 3 ст. л.

Здесь нужно отдать предпочтение калию и фосфору, которые отвечают за стебель и соцветия.

Третья дается при раскрытии цветов. На метр квадратный рассыпаем по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.

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