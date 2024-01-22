Цветовод со стажем рассказал о сроках и способах удобрения тюльпанов для роскошного цветения

Тюльпаны очень быстро растут и хорошо реагируют на подкормки.
Однако усваивать могут лишь те вещества, которые попадают близко к корням.
Лучшее решение - использовать легкорастворимые удобрения.
Первая подкормка дается после схода снега или прямо по снегу.
Распределяем под цветами 3 ст. л. аммиачной селитры, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия.
Три больших ложки такой смеси идут на 1 квадратный метр. После внесения подкормки почву надо полить.
Азоту в этом случае отдается преимущество, он помогает расти листьям.
Вторая подкормка будет при появлении бутонов.
Даем те же удобрения, но пропорции другие: 4 ст. л. мочевины, 4 ст. л. суперфосфата, 2 ст. л. сульфата калия.
Поступаем так же, разбрасываем по грядкам и поливаем. Расчет на квадратный метр - 3 ст. л.
Здесь нужно отдать предпочтение калию и фосфору, которые отвечают за стебель и соцветия.
Третья дается при раскрытии цветов. На метр квадратный рассыпаем по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия.
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