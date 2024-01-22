Опытный садовод рассказал, как уберечь крыжовник от насекомых-паразитов

19:05 2024-01-22
Опытный садовод рассказал, как уберечь крыжовник от насекомых-паразитов

Крыжовник, как и другие садовые кустарники, часто подвергается нападкам вредителей: вот эффективное средство для борьбы.

Крыжовником любят лакомиться не только дачники, но и насекомые-вредители: огневки, тля, пилильщики.

Опытные садоводы предлагают одно простое, но эффективное средство от паразитов.

На три литра воды берем килограмм древесной золы. Обрабатываем кусты ранней весной.

Можно повторить процедуру по окончании фазы цветения.

Также крыжовник часто страдает от мучнистой росы.

О наличии заболевания можно судить по серым пятнам на листве и побегах. Лечить растение можно содой.

На литр воды берем чайную ложку соды и 3 г железного купороса. Желательно обрабатывать крыжовник на ранней стадии болезни.

Показать следующие комментарии
Фото
Андрей Ткачёв
21:23

Андрей Ткачёв

В Питере выявили оспу обезьян у туристов, вернувшихся из Китая

В Питере выявили оспу обезьян у туристов, вернувшихся из Китая

Двое мужчин, недавно вернувшихся из Гонконга, сдали положительные тесты на оспу обезьян.
Андрей Ткачёв
21:17

Андрей Ткачёв

В США любитель вейпа перенёс операцию по полной пересадке лёгких

В США любитель вейпа перенёс операцию по полной пересадке лёгких

Интересен тот факт, что перенёсшему такую операцию парню всего лишь 22 года.
Андрей Ткачёв
21:12

Андрей Ткачёв

В Калининграде полуголый и психически больной мужчина ворвался в спортзал

В Калининграде полуголый и психически больной мужчина ворвался в спортзал

Клиенты фитнес-зала не обрадовались такому посетителю и поспешили вызвать полицию.
Алиса Семенова
21:03

Алиса Семенова

Слесарь с квартирой в центре города и зарплатой 1400 рублей: жизнь убийцы Кеннеди в Минске

Слесарь с квартирой в центре города и зарплатой 1400 рублей: жизнь убийцы Кеннеди в Минске

Освальд Ли Харли, предполагаемый убийца Джона Кеннеди, перед совершением преступления 2,5 года жил в Минске, стараясь стать советским гражданином.
Андрей Ткачёв
20:56

Андрей Ткачёв

В Москве школьник совершил суицид из-за боязни экзаменов

В Москве школьник совершил суицид из-за боязни экзаменов

15-летний подросток оставил записку, в которой объяснил причины своего рокового поступка.
Алиса Семенова
20:55

Алиса Семенова

Судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной

Судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной

Единственная ученица знаменитого Ивана Поддубного, эта силачка легко двигала мебель и побеждала профессиональных борцов-мужчин.
Алиса Семенова
20:52

Алиса Семенова

Отец семерых детей, любимец женщин, мастер перевоплощения - Роберт Де Ниро, снявшийся более чем в 100 фильмах

Отец семерых детей, любимец женщин, мастер перевоплощения - Роберт Де Ниро, снявшийся более чем в 100 фильмах

В конце лета легендарный актер отметил юбилей, признанный секс-символ Голливуда, 80-летний Де Ниро продолжает очаровывать женщин.
article_image 21:22

Идеальный возраст для того, чтобы стать мамой в первый раз

Гинеколог Ольга Шарапова сообщила, что с биологической точки зрения возраст 25 - 30 лет считается самым подходящим для наступления первой беременности.

article_image 21:03

Врач Дроздова объяснила огромную пользу объятий для человеческого здоровья

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ Любовь Дроздова утверждает, что всего 5 - 10 минут объятий способны значительно снизить уровень стресса.

article_image 19:15

Как отмыть губки для мытья посуды для повторного применения

Оказывается, отмыть загрязнившуюся губку для мытья посуды можно с помощью отбеливателя.