Пять советов для правильного черенкования кустов жимолости на садовом участке

19:06 2024-01-22
Пять советов для правильного черенкования кустов жимолости на садовом участке

Размножение жимолости можно проводить черенками: объясняем как делать это грамотно и без типичных ошибок.

Самое благоприятное время для разведения жимолости с помощью зеленых черенков - это фаза формирования зеленых ягод. Укоренение происходит стопроцентное.

Если срезать черенки на неделю раньше, вероятность успешного укоренения составит в этот момент около 60%.

Для нарезки черенков нужна верхушка побега. Убираем цветковые почки. Хорошее укоренение будет у веточек с пяткой.

Для черенка используем фрагмент побег, на котором имеется 3-4 почки. Верхние пары листиков сохраняем, не укорачивая. Срезаем под нижней почкой.

Для лучшего укоренения в нижнем междоузлии надо сделать пару царапин и пропитать их корнеобразователем.

Готовим субстрат из торфа с песком в соотношении один к двум. Делаем слой в 20 см. Сверху посыпаем 5 см речного песка, можно взять перлит.

В парничке для укоренения черенков поддерживаем температуру около 30 градусов.

В сентябре корни уже разветвляются, а почки дают веточки до 5 см в длину.

Зимой укоренившиеся черенки надо покрыть лапником. Должны образоваться саженцы высотой в 40 см с 2-4 разветвленными корешками.

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