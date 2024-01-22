Зачем нужна кальциевая селитра для перцев: вот что советуют бывалые дачники

Зачем нужна кальциевая селитра перцам и другим овощам:

она укрепляет корневую систему растений;

удобрение помогает формировать пышную зеленую массу;

селитра способствует образованию многочисленных завязей.

Раствор готовим так: в 10 л воды добавляем 2 маленькие ложки кальциевой селитры.

Сначала поливаем грядку водой обильно, потом вносим подкормку - по литру под куст.

Можно кормить селитрой баклажаны, томаты, особенно в период цветения и плодоношения.

Удобрение предупреждает появление вершинной гнили.