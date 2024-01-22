Зачем нужна кальциевая селитра для перцев: вот что советуют бывалые дачники

Зачем нужна кальциевая селитра перцам и другим овощам:
она укрепляет корневую систему растений;
удобрение помогает формировать пышную зеленую массу;
селитра способствует образованию многочисленных завязей.
Раствор готовим так: в 10 л воды добавляем 2 маленькие ложки кальциевой селитры.
Сначала поливаем грядку водой обильно, потом вносим подкормку - по литру под куст.
Можно кормить селитрой баклажаны, томаты, особенно в период цветения и плодоношения.
Удобрение предупреждает появление вершинной гнили.
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