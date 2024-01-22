Жена-изменщица 15 километров везла супруга на крыше своего авто

19:14 2024-01-22
Жена-изменщица 15 километров везла супруга на крыше своего авто

Пара хотела развестись, но не могла договориться о деталях, и дама нашла необычный аргумент, чтобы настоять на своем.

Житель Таиланда проехал 15 километров на авто, в котором находились его неверная жена и ее любовник, сообщает The Thaiger.

Инцидент случился 17-го января в провинции Аюттхая. Сотрудники полиции увидели проезжающий по трассе автомобиль, на крыше которого лежал мужчина. Они остановили машину.

Как выяснилось, ей управляла 39-летняя Сунан, а на крыше дама везла своего 40-летнего мужа Ситтипунта. Мало того - на пассажирском сиденье был новый возлюбленный женщины!

Ситтипунт рассказал полицейским, что он женат на Сунан 20 лет, у них есть трое детей. Мужчина не раз ловил жену на изменах, но каждый раз прощал. Но недавно дама нашла очередного любовника и попросила развод.

Ситтипунт согласился и назначил время и место для подписания необходимых бумаг. Приближаясь к месту встречи, Ситтипунт увидел машину Сунан и понял, что та взяла с собой любовника. Мужчина потребовал, чтобы супруга остановила машину и объяснилась, но та не стала этого делать.

И Ситтипунт тогда ударил ее автомобиль своей машиной, после чего они остановились. Мужчина вышел из машины и хотел поговорить с супругой, но та нажала на газ. Таец запрыгнул на ее машину и в итоге проехал на крыше 15 километров.

Все участники происшествия задержаны. Ситтипунт в полицейском отделении заявил, что Сунан специально очень сильно разгонялась, пока он был на крыше, чтобы его сбросить.

А женщина заявила, что муж угрожал ей из-за развода, потому она взяла с собой нового возлюбленног. Удалось ли сторонам конфликта прийти к согласию, неизвестно. 

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