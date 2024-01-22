Дачный эксперт рассказал, как уберечь капусту от заморозков

При возникновении угрозы заморозков есть очень простые меры защиты капусты от вымерзания.
Берем большие пластиковые бутылки объемом в 5 литров и срезаем у них дно.
Укрываем такими домиками все посадки.
Спустя две недели удобряем азотным составом: в 10 л воды размешиваем столовую ложку азотного удобрения.
На одно растение пойдет до 300 г жидкости.
Через две недели поливаем растения суперфосфатом.
Сначала две столовые ложки препарата замачиваем в горячей воде на 24 часа. Время от времени перемешиваем.
Потом соединяем жидкость с 10 литрами воды. Поливы делаем по одному литру на куст.
Вносим жидкий коровяк каждые две недели.
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