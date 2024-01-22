Дачный эксперт рассказал, как уберечь капусту от заморозков

При возникновении угрозы заморозков есть очень простые меры защиты капусты от вымерзания.

Берем большие пластиковые бутылки объемом в 5 литров и срезаем у них дно.

Укрываем такими домиками все посадки.

Спустя две недели удобряем азотным составом: в 10 л воды размешиваем столовую ложку азотного удобрения.

На одно растение пойдет до 300 г жидкости.

Через две недели поливаем растения суперфосфатом.

Сначала две столовые ложки препарата замачиваем в горячей воде на 24 часа. Время от времени перемешиваем.

Потом соединяем жидкость с 10 литрами воды. Поливы делаем по одному литру на куст.

Вносим жидкий коровяк каждые две недели.