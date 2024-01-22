Кто-то съедает листья у крыжовника и смородины: пора взяться за вредителей всерьез

Отстаивая урожай ягод, отбиваемся от атак опасных вредителей.

Периодически осматриваем кусты после распускания листиков. особенно центр растения.

Там чаще всего можно увидеть гусениц первого поколения.

Можно вымыть найденных гусениц сильным напором воды из шланга.

Другой верный способ - обсыпать молодых особей, которые недавно вышли из яиц, древесной золой.

Можно уничтожать вредителей отварами полыни, бузины, пижмы, чистотела, красного стручкового перца.

Эффективны против вредителей безопасные биопрепараты - Акарин, Фитоверм, Лепидоцид.