Какую помощь оказывают йод и зеленка при выращивании огурцов

Прикорневая гниль - частая причина гибели огурцов.
Чтобы такого не случалось, поливайте растения после сбора урожая раствором на основе зеленки.
На ведро воды берем 10 капель препарата. Для профилактики используем йод. На 10 л воды берем 10 мл йода.
Защитить огурцы от прикорневой гнили можно и таким способом.
Разводим йод или зеленку один к двум с водой. Смазываем раствором стебли растения.
Хороший метод для огурцов, растущих вертикально. Грибок погибает после двух обработок.
К пожелтению и увяданию может приводить мучнистая роса. Чтобы этого не случилось, используем настой из прелого сена.
Берем маленькую бочку, помещаем туда прелое сено на половину. Вторую половину дополняем водой. Настаиваем 2-3 дня.
Процеженным раствором обрабатываем огурцы три раза подряд, делая недельные перерывы.
Ложную мучнистую росу можно вылечить зеленкой. На ведро воды добавляем баночку зеленки.
Туда же вносим 2 литра сыворотки или молока и 50 г мочевины.
Три обработки растений за сезон будет достаточно. Первая в начале цветения, вторая через неделю, третья тоже через неделю.
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