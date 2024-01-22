Какую помощь оказывают йод и зеленка при выращивании огурцов

Прикорневая гниль - частая причина гибели огурцов.

Чтобы такого не случалось, поливайте растения после сбора урожая раствором на основе зеленки.

На ведро воды берем 10 капель препарата. Для профилактики используем йод. На 10 л воды берем 10 мл йода.

Защитить огурцы от прикорневой гнили можно и таким способом.

Разводим йод или зеленку один к двум с водой. Смазываем раствором стебли растения.

Хороший метод для огурцов, растущих вертикально. Грибок погибает после двух обработок.

К пожелтению и увяданию может приводить мучнистая роса. Чтобы этого не случилось, используем настой из прелого сена.

Берем маленькую бочку, помещаем туда прелое сено на половину. Вторую половину дополняем водой. Настаиваем 2-3 дня.

Процеженным раствором обрабатываем огурцы три раза подряд, делая недельные перерывы.

Ложную мучнистую росу можно вылечить зеленкой. На ведро воды добавляем баночку зеленки.

Туда же вносим 2 литра сыворотки или молока и 50 г мочевины.

Три обработки растений за сезон будет достаточно. Первая в начале цветения, вторая через неделю, третья тоже через неделю.